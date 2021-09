El equipo de Peacemaker se presenta en una nueva foto de la serie spin-off de The Suicide Squad

[Esta nota contiene spoilers de The Suicide Squad]

Varios meses antes de que se concretara el estreno de The Suicide Squad, HBO Max reveló que pretendía continuar expandiendo el universo de la película de la mano de Peacemaker, una nueva serie que obviamente estará enfocada en el personaje que John Cena interpretó en la cinta más reciente de la Task Force.

Sin embargo, lo que el público desconocía durante el anuncio de Peacemaker es que la serie solo sería posible gracias a un giro que se estableció en una de las escenas post-créditos de The Suicide Squad.

Como recordarán, durante el desarrollo de The Suicide Squad, se da a entender que Peacemaker murió antes e la gran batalla contra Starro. No obstante, en una de las secuencias posteriores de la película se revela que el personaje sobrevivió aunque claramente no quedó en buenas condiciones.

James Gunn ha contado en varias oportunidades que la idea para la serie de Peacemaker se le ocurrió después de filmar The Suicide Squad y durante el contexto de un confinamiento por la pandemia. En ese sentido, en una reciente entrevista con EW, el director reconoció que para concretar esta idea tuvo que añadir ese giro al destino del personaje de Cena.

“Hice exactamente algo que odio que otros cineastas hagan”, señaló Gunn. “¡Pero lo hice! Tendré que vivir con las repercusiones, que es el programa de televisión más increíble que la gente jamás verá”.

Considerando como finalizó The Suicide Squad naturalmente a estas alturas una de las principales preguntas respecto a Peacemaker tiene que ver con qué rayos abordará el programa.

Obviamente Gunn no detalló nada específico, pero adelantó que la trama se girará en torno a un grupo de “operaciones encubiertas que lucha contra algo catastrófico que enfrenta el planeta”.

Dicho grupo no será una nueva versión de la Task Force X y más bien será un equipo conformado por Peacemaker (John Cena), Harcourt (Jennifer Holland), Economos (Steve Agee)- a quienes ya conocimos en The Suicide Squad- además de nuevos personajes que contemplarán a Murn (Chukwudi Iwuji), Vigilante (Freddie Stroma) y Adebayo (Danielle Brooks), todos quienes aparecen en la primera foto oficial de esta nueva serie que pueden ver a continuación.

La serie de Peacemaker incialmente contará con ocho episodios y pretende presentarse mediante HBO Max a partir de enero de 2022.