El equipo está en un extraño museo en las fotos del final de temporada de Legends of Tomorrow

Legends of Tomorrow se filma con un calendario diferente al resto de las series del Arrowverso, por lo que mientras The Flash, Supergirl y Batwoman tuvieron que terminar sus temporadas abruptamente debido a la contingencia provocada por el COVID-19, la serie de los viajeros del tiempo logró completar su quinto ciclo de acuerdo a los planes originales.

En ese sentido, el final de la quinta temporada que se estrenará este martes en Estados Unidos será el que siempre se planeó para este ciclo y todo apunta a que la misión no será fácil para las Leyendas.

[Spoilers de la quinta temporada de Legends of Tomorrow]

El episodio titulado “Swan Thong” retomará la historia del equipo justo después del desenlace del episodio anterior, cuando Sara, Constantine, Nate y compañía escaparon de la prisión televisiva ideada por Charlie para enfrentarse a The Fates y liberar a la humanidad.

Sin embargo, la confrontación entre las Leyendas y las deidades no será sencilla ya que, además de seguir bajo el control de ellas, los héroes quedarán atrapados en un museo que resalta todo lo que esta mal con la historia en esa de línea de tiempo y donde los personajes históricos resucitados volverán a aparecer.

Todo queda un poco más claro con las nuevas fotos promocionales reveladas por The CW:

Y por si aún no entienden de que tratará “Swan Thong”, aquí tienen la sinopsis del episodio:

“Aún controlados por The Fates, las Leyendas se encuentran en un mundo al estilo de 1984 y pronto descubren que las cosas no son como pensaban que serían. Las Leyendas deben convencer a los civiles de que confíen en ellos y defiendan su derecho a elegir, pero The Fates no lo hacen fácil al resucitar a los encores una vez más”.

El último episodio de la quinta temporada de Legends of Tomorrow se estrenará el martes 2 de junio en Estados Unidos.