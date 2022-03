El especial de la Guardianes de la Galaxia será “totalmente ridículo” y James Gunn sostiene que es lo mejor que ha hecho en su vida

¿Qué es lo mejor que ha hecho James Gunn en su carrera? Si son fanáticos de DC probablemente la respuesta sea The Suicide Squad o Peacemaker pero, si su corazón está con el MCU, quizás apuntarán a una de las películas de los Guardianes de la Galaxia. Todo mientras seguramente también hay quienes creen que el director dejó su huella en la cultura pop con el guión de película live-action de Scooby-Doo (2002).

Pero parece que Gunn no estaría de acuerdo con nada de eso y, según él, su máximo logro estaría por venir. Después de todo, en una entrevista con Radio Times, el director indicó que el especial de Navidad de los Guardianes de la Galaxia sería uno de sus trabajos preferidos.

“El Especial de Navidad es lo mejor que he hecho en mi vida”, dijo Gunn. “Es totalmente ridículo, y todos los días no podemos creer que lo estamos logrando. A todos nos encanta. Es diferente a todo lo que han visto antes. No puedo esperar a que la gente lo vea”.

Aunque aún no hay una sinopsis para esta producción, el Especial de Navidad de los Guardianes de la Galaxia estará conectado con Guardianes de la Galaxia Vol. 3 y también incluirá el debut de un personaje que previamente Gunn tanteó como “uno de los mejores personajes del MCU de todos los tiempos”.

En cuanto a la fecha de estreno, aunque todavía no hay un día específico, ahora el propio director reiteró que la producción que se está filmando de la mano de la tercera película de Star-Lord y compañía llegará este fin de año.

“Saldrá muy pronto. Sabes, sale esta Navidad. No es que la gente tenga que esperar tanto”, concluyó el director.