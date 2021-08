El evento tipo crossover de The Flash se llamará Armageddon y traerá de regreso a Ray Palmer y Black Lightning

Varios meses después del anuncio de este evento con “sensación de crossover”, The CW finalmente reveló los primeros detalles sobre el especial que marcará a los primeros episodios de la octava temporada de The Flash.

En primer lugar el canal detalló que este nuevo evento que reunirá a los héroes del Arrowverso se llamará “Armageddon” y comenzará a emitirse el próximo 16 de noviembre en Estados Unidos.

Como se había anticipado anteriormente, “Armageddon” no será un crossover como “Crisis on Earth X” o “Crisis on Infinite Earths” ya que solo abarcará cinco episodios de The Flash donde se presentarán distintivos invitados de otras series del Arrowverso.

Así, mientras la escala de este evento será menor y probablemente no todos los personajes estarán en acción al mismo tiempo, la historia de “Armageddon” obviamente contemplará apariciones de personajes de The Flash. Todo mientras también contará con la participación de Javicia Leslie como Batwoman, Chyler Leigh como Alex Danvers/ Sentinel y Osric Chau como Ryan Choi en paralelo al regreso de Brandon Routh como The Atom, Cress Williams como Black Lightning y Kat McNamara como Mia Queen. Todo mientras Tom Cavanagh y Neal McDonough aparecerán como Eobard Thawne / Reverse Flash y Damien Darhk, respectivamente.

En cuanto a la trama de “Armageddon” la descripción del evento recogida por Deadline sostiene que la acción se desatará cuando “una poderosa amenaza alienígena llega a la Tierra en circunstancias misteriosas y Barry (Grant Gustin), Iris (Candice Patton) y el resto del Equipo Flash son llevados al límite en una batalla desesperada por salvar el mundo. Pero a medida que se acaba el tiempo y el destino de la humanidad está en juego, Flash y sus compañeros también necesitarán contar con la ayuda de algunos viejos amigos para que las fuerzas del bien prevalezcan”.

Como “Armageddon” será un evento enmarcado en The Flash su desarrollo estará a cargo del showrunner de esa serie, Eric Wallace, quien prometió que, pese a que no será un crossover propiamente tal, este especial tendrá una escala mayor que los episodios tradicionales de la serie del velocista escarlata.

“En pocas palabras, estos serán algunos de los episodios de Flash más emocionales de la historia. Además, hay momentos verdaderamente épicos y grandes sorpresas que esperan a nuestros fans. Y los estamos haciendo a una escala que es más grande y audaz que nuestros episodios Flash tradicionales. Así que sí, ‘Armageddon’ es mucho más que otra historia de novela gráfica. Será un verdadero evento para los fanáticos de The Flash y el Arrowverso, antiguos y nuevos. Honestamente, no puedo esperar a que el público vea lo que tenemos planeado”, dijo Wallace.

La octava temporada de The Flash arrancará con la primera parte de “Armageddon” el 16 de noviembre en Estados Unidos.