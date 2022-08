“El fuego reinará”: Vean el nuevo tráiler de House of the Dragon

Un montón de dragones y una guerra inminente marcan al nuevo tráiler de House of the Dragon. Este jueves y con miras al esperado lanzamiento de la precuela de Game of Thrones, HBO Max reveló otro avance para el programa que profundizará en la historia de Westeros y abordará los conflictos de la Casa Targaryen.

En ese sentido, este adelanto no solo anticipa ls tensiones que naturalmente estarán presentes en torno al Trono de Hierro y el manejo de Westeros, sino que remarca que por la posesión de los dragones todas las disputas con los integrantes de la Casa Targaryen involucrarán una buena dosis de fuego y destrucción.

House of the Dragon será protagonizada por Paddy Considine como Viserys Targaryen, Emma D’Arcy como Rhaenyra Targaryen, Matt Smith como Daemon Targaryen y Olivia Cooke como Alice Hightower entre otros. Y, sin más preámbulos, puedes ver su nuevo tráiler aquí:

House of the Dragon se estrenará este domingo 21 de agosto en HBO Max.