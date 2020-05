El gobierno de Estados Unidos fue acusado de proponer alteraciones a las pautas de su agencia de salud para evitar la escasez de mascarillas

El gobierno de Estados Unidos habría propuesto manipular la información sobre la utilidad de las mascarillas N95 ante el coronavirus, según Dr. Richard Bright.

El médico que comandó la Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico Avanzado de ese país y fue removido de su puesto durante el pasado mes de abril, testificó ante el subcomité de salud del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes durante el jueves pasado, y acusó al gobierno encabezado por Donald Trump de hacer caso omiso a sus advertencias sobre una inminente escasez de mascarillas para que el personal del área de la salud enfrentara la pandemia de COVID-19.

Bright relató que intentó advertirle a sus superiores del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) sobre la inminente escasez de mascarillas N95 durante enero y febrero de este año, cuando recién se comenzaban a reportar los primeros casos del nuevo coronavirus fuera de China.

No obstante, el especialista sostiene que no se tomaron las medidas pertinentes y en lugar de tomar acciones para prevenir una situación crítica, las autoridades habrían decidido manipular la información disponible para los ciudadanos de ese país.

“Indiqué que sabemos que habrá una escasez crítica de estos suministros. Necesitamos hacer algo para aumentar la producción”, dijo Bright recordando una reunión que sostuvo el 7 de febrero con funcionarios de la HHS. “Indicaron que, si notamos que hay una escasez, simplemente cambiaremos las pautas de los CDC (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades) para informar mejor a las personas que no deberían usar esas máscaras, para que eso guarde esas máscaras para nuestros trabajadores de la salud”.

“Mi respuesta fue: ‘No puedo creer que puedas sentarte y decir eso con la cara seria’", concluyó Bright. “Eso fue absurdo”.

Puedes revisar parte del testimonio de Bright en este video:

Es decir, en lugar de decirle a las personas que no acapararan mascarillas n95 porque estas eran más necesarias para el personal de la salud y en su lugar optaran por otro tipo de mascarillas, el gobierno estadounidense habría optado por convencer a las personas de que usar esos elementos no servía para prevenir al COVID-19. Algo que evidentemente ahora está claro que no es así y usar mascarillas, ya sea n95 o de otro tipo, es una medida de prevención fundamental.

El resultado de esa política obviamente fue que los estadounidenses simplemente se quedaron con la idea de que las mascarillas no servían y actualmente ese país es uno de los más afectados por la pandemia.

De acuerdo a CNN, Bright argumentó que, como no se tomaron medidas a tiempo, la escasez de mascarillas inevitablemente se produjo y varias personas murieron por algo que se podría haber manejado mejor.

“Se pusieron vidas en peligro y creo que se perdieron vidas. No solo eso, nos vimos obligados a adquirir los suministros de otros países sin los estándares de calidad adecuados, por lo que incluso nuestros médicos y enfermeras en los hospitales de hoy usan máscaras marcadas con N95 de otros países que no brindan la protección suficiente que una máscara N95 estándar de los Estados Unidos les proporcionaría”, sentenció Bright.

Richard Bright fue removido de su cargo como director de la Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico Avanzado de Estados Unidos a fines de abril y acusa que esa decisión se debe a que rechazó la idea de la Casa Blanca de usar hidroxicloroquina como tratamiento para COVID-19 a pesar de la falta de evidencia sólida que demuestre su supuesta efectividad.

Tras ello Bright presentó una acción legal como denunciante acusando a la HHS, entidad encargada de la Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico Avanzado, de ignorar sus primeras advertencias sobre la pandemia. Dicha acción fue lo que dio pie a estas acusaciones que seguramente marcarán la pauta para las declaraciones de Trump durante los próximos días.