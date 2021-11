El guión de Wonder Woman 3 ya está en desarrollo

Si bien aún no hay una fecha de estreno para este proyecto, recientemente Gal Gadot confirmó que Wonder Woman 3 ya está avanzando.

Como recordarán Warner Bros anunció el desarrollo de una nueva película de la amazona poco después del estreno de Wonder Woman 1984 a fines de 2020.

En ese sentido, aunque por ahora no se conoce ninguna detalle de la trama y solo está claro que esta cinta será dirigida por Patty Jenkins, la actriz detrás de Diana remarcó que ya se está trabajando en el guión para la película.

“No puedo decírtelo todavía, pero estamos trabajando en el guión”, dijo Gadot al ser consultada sobre Wonder Woman 3 en el contexto del estreno de su nueva película para Netflix, Red Notice. Todo antes de remarcar que no podía revelar nada más sobre la cinta: “No, porque entonces la gente saldrá del techo y me llevará”, concluyó la actriz.

Pese a que aún no hay nada oficial sobre la trama de Wonder Woman 3 cabe recordar que en el contexto del DC FanDome se tanteó que Lynda Carter también sería parte de esta entrega siguiendo su participación en Wonder Woman 1984.

“Estamos muy emocionadas con Wonder Woman 3″, dijo Jenkins en el evento. “Gal, que está muy disgustada por no estar aquí, pero es la persona más ocupada del mundo ahora con tres niños pequeños y filmando. Pero las tres estamos muy entusiasmadas con algunas cosas emocionantes que llegarán en Wonder Woman 3”.

La tercera película de Wonder Woman aún no fija su fecha de estreno.