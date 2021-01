El guionista de John Wick está desarrollando una propuesta para una serie live-action de Calabozos y Dragones

Una serie de Calabozos y Dragones (Dungeons & Dragons) podría estar en camino. Si bien por ahora no hay nada asegurado, desde The Hollywood Reporter cuentan que eOne está considerando realizar una serie live-action basada en esa propiedad.

Concretamente, y en paralelo a los planes para una película, eOne contrató a Derek Kolstad (John Wick) para escribir y desarrollar la propuesta de una serie live-action ambientada en el mundo de Calabozos y Dragones.

Por supuesto, como Kolstad recién se sumó al proyecto, por ahora no hay detalles sobre lo que podría contemplar esta potencial serie. No obstante, desde THR plantean que “Kolstad no es el único guionista que está trabajando en una serie de Calabozos y Dragones ya que eOne ahora está trabajando con varios escritores para desarrollar varios proyectos ambientados en el universo de la fantasía”.

Es decir, aunque el proyecto de Kolstad no avance, eventualmente otra propuesta podría prosperar.

En ese sentido, mientras una potencial serie de Calabozos y Dragones aún no está asegurada, cabe recordar que la película basada en este juego sigue avanzando y recientemente añadió a Chris Pine a su elenco.