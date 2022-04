El guionista de Spider-Man cree que se podría contar una nueva historia con el Peter Parker de Tobey Maguire a partir de No Way Home

Sumen a David Koepp a la lista de personas que están interesadas en ver otra película de Spider-Man protagonizada por Tobey Maguire y es que recientemente el guionista de la cinta de Spider-Man de 2002 contó que le interesaría ver una historia con la versión de Peter que el actor plasmó en Spider-Man: No Way Home.

Koepp participó de la revisión que Variety publicó a propósito de los 20 años de Spider-Man y, después de abordar diversos temas sobre la realización de esa ya clásica adaptación del personaje, reflexionó sobre el comentado retorno del arácnido de Maguire.

“Me pareció conmovedor volver a ver al personaje de Tobey en No Way Home. Puedo ver el peso de vivir en sus ojos, lo que me pareció fascinante”, dijo Koepp. “Me imagino que desarrollarían una historia sobre un Spider-Man de 40 años y verían cómo es eso. Sí, me interesaría ver eso. Las historias todavía están bellamente contadas. Y el público los ama”.

Aunque por ahora no habría nada en desarrollo al interior de Sony, es innegable que hay personas interesadas en una potencial Spider-Man 4 con Maguire. De hecho, en paralelo a las peticiones de los fans, recientemente el propio Sam Raimi confirmó que estaría dispuesto a continuar su trilogía con una nueva película. Todo mientras apuestas como Logan han demostrado que se pueden contar historias conmovedoras con superhéroes que ya están sintiendo el peso de sus batallas.