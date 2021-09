El increíble mundo de Gumball regresará con una nueva serie y una película

Solo han pasado un par de años desde que El increíble mundo de Gumball finalizó su emisión, sin embargo, HBO Max y Cartoon Network ya tienen planes para traer de regreso al mundo de la serie.

De acuerdo a Deadline, durante esta semana HBO Max y Cartoon Network dieron luz verde a la realización de una nueva serie y una película de El increíble mundo de Gumball.

La película por ahora cuenta con el título provisional The Amazing World of Gumball: The Movie! y será dirigida por el propio creador de la serie original, Ben Bocquelet, en base a un guión escrito por Shane Mack.

Esta producción tendrá como objetivo conectar a la serie original con el nuevo programa y su trama arrancará “cuando el mayor fan de Gumball encuentra el episodio perdido del programa y accidentalmente abre un portal que conecta su mundo con el mundo de dibujos animados de Gumball. Al conocer a sus héroes, nuestro súper fan decide unirse a Gumball, Darwin, Anais, Richard y Nicole para salvarlos de una fuerza nefasta que se apodera de Elmore, mientras desata inadvertidamente una amenaza propia”, según la descripción recogida por Deadline.

Por su parte, la serie se llamará The Amazing World of Gumball: The Series. No obstante, aún no hay detalles sobre su historia.

El desarrollo de estos nuevos proyectos de Gumball estará en manos de Hanna-Barbera Studios Europe y, además de Bocquelet, sus equipos creativos contarán con Sam Register, Vanessa Brookman y Sarah Fell como productores ejecutivos.