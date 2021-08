El James Bond de Daniel Craig se despide en el nuevo tráiler de No Time to Die

La espera por la próxima película de James Bond se ha prolongado más de lo presupuestado debido a la pandemia, sin embargo, aunque el panorama cinematográfico ha cambiado bastante durante los últimos meses hay algo que no se ha modificado en la franquicia de 007 y es que su nueva cinta llamada No Time to Die marcará la despedida de Daniel Craig del famoso papel del espía.

En ese sentido, el nuevo tráiler para No Time to Die que fue revelado durante esta jornada no solo muestra más escenas de la película y anticipa la amenaza de Safin, el villano interpretado por Rami Malek, sino que también repasa a la trayectoria de Craig como Bond con imágenes de sus películas anteriores.

No Time to Die estará ambientada 5 años después de la captura de Ernst Stavro Blofeld y retomará la historia de un James Bond retirado que volverá a la acción por petición de Felix Leiter y eventualmente pasará de la búsqueda del científico Valdo Obruchev a una misión para detener a un villano cuyos planes podrían provocar la muerte de millones de personas.

Puedes ver el nuevo tráiler de No Time to Die aquí:

No Time to Die se estrenará en octubre en Reino Unido