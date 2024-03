El jefe creativo de Doctor Who valoró el trato con Disney+ ya que cree que la BBC va en picada

Russell T. Davies, quien volvió a tomar el mando sobre el destino de Doctor Who, aseguró que el trato que permitió el salto a Disney+ fue vital para la subsistencia de la clásica serie británica de ciencia ficción. Y lo anterior se debe a que cree que la BBC tiene sus días contados.

En conversación con el podcast They Like to Watch, el showrunner aseguró que la BBC está “de alguna manera, seguramente, indudablemente, en camino a desaparecer de alguna manera”. Y por lo anterior, necesitaban más dinero y nuevos socios para seguir adelante con la clásica serie.

“Ya lo he dicho en entrevistas: creo que Doctor Who tendrá que convertirse en una co-producción, no hay manera de que la BBC vaya a financiarla”, dijo. “También hay que mirar a largo plazo al final de la BBC (...) ¿Qué va a hacer Doctor Who entonces si desaparece? Tienes que prepararte para eso”, recalcó Davies.

En el pasado, Davies ha criticado al gobierno Conservador del Reino Unido, cuestionado la forma en que ha tratado a la BBC y sus presupuestos.

Al mismo tiempo, el trato con Disney+ permitió aumentar considerablemente el presupuesto desde los especiales que se comenzaron a estrenar el año pasado y se espera que la nueva temporada siga dando cuenta de ello, presentando al Decimoquinto Doctor que será interpretado por Ncuti Gatwa.

Dichos episodios debutarán a partir del 11 de mayo en Disney+ y un día después serán lanzados en el Reino Unido a través de la BBC.