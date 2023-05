El juego de Gollum se llena de críticas negativas y se convierte en el peor valorado del 2023

The Lord of the Rings: Gollum finalmente se ha lanzado y el juego rápidamente se ha convertido una de las mayores decepciones de este 2023. Tras su lanzamiento, es que el juego que transportaría a los jugadores al mundo de J.R.R. Tolkien, se ha convertido en el peor valorado de este 2023 por los medios especializados

Es así como en Metacritic la versión de PC del juego tiene una puntuación de 43, mientras que en PS5 es aún más baja con una nota de 40. Para tener de referencia, Redfall, uno de los juegos que más críticas recibió este año, tiene un 54 en PC.

Algunas de las personas que lo probaron lo califican como uno de los peores juegos del último tiempo. Alex Avard de Game Radar señaló a través de Twitter, “Gollum es uno de los peores juegos que he jugado en mucho tiempo”, a la vez que compartió una imagen de como lucía el juego en los tráilers y cómo luce realmente.

Es así como parte de las críticas apuntan a un Downgrade a partir de lo mostrado por el estudio inicialmente.