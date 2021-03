El juego de plataformas Kaze and the Wild Masks reveló un nuevo tráiler

El nuevo juego en 2D Kaze and the Wild Masks presentó un nuevo trailer de gameplay de cara a su lanzamiento de manera digital el 26 de marzo para Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PC y Stadia.

El título es desarrollado por el estudio brasileño PixelHive y es descrito como un juego de plataformas inspirado por lo que se podía ver en los años ‘90 en ese género. La historia presenta a Kaze, quien deberá atravesar las Islas Cristalinas para salvar a su amigo Hogo de una maldición usando los poderes de las Máscaras Salvajes a lo largo de 30 niveles.

Pueden ver el nuevo tráiler a continuación: