El juego del Suicide Squad habría sido postergado hasta el 2023

Aunque no tenía fecha oficial, ya se había dejado en claro que el videojuego Suicide Squad: Kill the Justice League sería lanzado en Microsoft Windows, PlayStation 5 y Xbox Series X|S durante este año. Sin embargo, un nuevo reporte indica que eso ya no es así.

De acuerdo a las fuentes del portal Bloomberg, el desarrollado del videojuego tendrá retrasos, lo que implicará que Warner Bros. finalmente concrete el lanzamiento durante el año 2023.

No existen detalles oficiales, ni una confirmación por parte de WB, pero el juego es muy esperado ya que se trata de una nueva iniciativa de Rocksteady Studios, quienes previamente concretaron la presentación de la saga Arkham centrada en Batman.

El nuevo juego es una apuesta de mundo abierta cooperativa en el que los integrantes del Escuadrón (Deadshoot, Harley Quinn, Capitán Boomerang y King Shark) deben salvar el día luego de que Brainiac no solo invadió a Metropolis, sino que también tomó control de toda la Liga de la Justicia.