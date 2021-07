El juego The Lord of the Rings: Gollum lanza nuevo tráiler y anuncia su llegada en 2022

El juego The Lord of the Rings: Gollum presentó un nuevo tráiler, el cual entrega un primer vistazo a varios de los personajes que estarán presentes como Gandalf, a la vez que se anunció que llegará la segunda mitad del 2022.

Este nuevo tráiler fue dado a conocer en el marco del evento de Nacon Connect, y en él, además de Gandalf se puede ver a personajes como La Boca de Sauron y Thranduil.

Según mencionan en el tráiler el juego en el que controlaremos al personaje, estará enfocado en el sigilo con elementos de parkour, donde tendremos que recorrer diferentes lugares de la Tierra Media, desde Mordor hasta el bosque de Mirkwood.

The Lord of the Rings: Gollum fue presentado originalmente en 2019, y está siendo desarrollado por Daedalic Entertainment.