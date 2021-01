El Mando y Baby Yoda ahora pueden ser parte de tu colección con la nueva estatua de Iron Studios

Un nuevo coleccionable de The Mandalorian llegó para pedir espacio en sus colecciones y sus bolsillos.

Durante esta semana Iron Studios dio a conocer su nueva estatua inspirada en The Mandalorian y que incluye a nada más ni nada menos que Din Djarin y Grogu.

La figura de edición limitada está basada en referencias originales de la popular serie de Star Wars, está hecha en polystone y fue pintada a mano para inmortalizar al Mando y “Baby Yoda”.

De acuerdo a lo revelado por Iron Studios (vía ToyArk), esta estatua pesa 15 libras (más de 6 kilos) y mide poco más de 56 cm de alto. Todo mientras se presenta como un coleccionable con una escala de 1/4 respecto a lo presentado en la serie e incluye todos los detalles de la famosa armadura de beskar del Mando.

Por supuesto, esta es una estatua lo que implica que sus piezas no se pueden mover. Es decir, Grogu siempre permanecerá en su transporte y no podrán sacar el casco del Mando para ver el rostro de Pedro Pascal.

Sin embargo, aunque eso podría parecer un punto en contra, tengan en cuenta que la estatua viene con una base que incluye a un casco de stormtrooper desgastado.

Esta estatua que se llamará The Mandalorian and The Child Legacy Replica será lanzada durante el tercer trimestre de 2021 en mercados seleccionados que aún no son detallados y tendrá un valor de $749.99 dólares (más de $500 mil pesos chilenos).