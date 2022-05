El mundo de “Human Target” se expandirá con un one-shot en agosto

Aunque en estos momentos el cómic de Human Target está en una pausa que durará hasta septiembre de este año, durante el próximo mes de agosto los lectores podrán volver a sumergirse en el mundo de esa historia de la mano de un one-shot.

Esta semana DC Comics anunció que publicará a Tales of The Human Target, un número único que explorará la vida de Christopher Chance antes de que fuera envenenado durante una misión para Lex Luthor.

En ese sentido, de la mano de un formato de antología, este one-shot planea ahondar en la dinámica de Chance con la Liga de la Justicia Internacional y así establecer un precedente para la inminente revelación sobre el responsable de su envenenamiento.

“Christopher Chance hace equipo con miembros de la Liga de la Justicia Internacional, algunos de los cuales ya están involucrados de manera destacada en esta historia, en cuatro misterios conectados, y uno de ellos puede ser responsable del veneno que tiene a The Human Target viviendo en un tiempo prestado”, dice la descripción del título.

Al igual que la serie limitada de 12 números, Tales of The Human Target contará con un guión de Tom King. No obstante, aquí los dibujos de las andanzas de Christopher Chance no estarán solo en las manos de Greg Smallwood ya que Mikel Janín, Rafael Albuquerque y Kevin Maguire también realizaron ilustraciones para esta publicación.

Tales of The Human Target será publicado el 23 de agosto y Human Target #7 se presentará el 23 de septiembre.