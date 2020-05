El mundo de la lucha libre está de luto tras la trágica muerte de Shad Gaspar

Desde el pasado domingo se estaba concretando la búsqueda de Shad Gaspar, el exluchador de la WWE que fue parte del equipo Cryme Tyme y que desapareció tras ser atrapado por una fuerte corriente en una playa del sector de Marina del Rey, en el estado de California. Lamentablemente, este miércoles las autoridades policíacas confirmaron que su cuerpo sin vida fue encontrado.

Según los reportes, el exluchador de 39 años estaba nadando junto a su hijo de 10 años cuando el oleaje comenzó a intensificarse. Aunque un rescatista logró llegar a socorrerlos, Shad pidió salvar primero al niño, ya que la situación era demasiado complicada como para sacar a los dos al mismo tiempo. Aunque el menor pudo ser salvado, los rescatistas no lograron dar nuevamente con Gaspar, quien se perdió en medio de las aguas turbulentas.

Tras la confirmación de la muerte, la WWE envió un comunicado, lamentando el deceso de luchador. “Admirado por sus amigos y colegas por su calidez y humor, Gaspard no era ajeno a los actos heroicos. En 2016, impidió un robo a mano armada en Coral Springs, Florida, inmovilizando al sospechoso hasta que llegó la policía”, escribió la compañía.

Diversos luchadores se sumaron al recuerdo de Shad Gaspar, lamentando su deceso y destacando que era un padre preocupado que murió en circunstancias trágicas.

No solo rostros de la WWE, como Triple H, sino que leyendas como The Rock y excompañeros de vestuario, como el actual luchador de la AEW, Cody Rhodes.

“Me uno a los fans alrededor del mundo mientras recordamos a Shad Gaspard como un querido luchador y un padre preocupado. En circunstancias absolutamente trágicas, por favor piensen en sus seres queridos”, dijo Triple H.

“Mis oraciones y deseos están con la esposa, hijo y la familia de Shad Gaspar durante este tiempo impensado, esto es algo duro. Algo realmente difícil. Era un gran tipo”, agregó The Rock.

“Nunca tuve el placer de conocer personalmente muy bien a Shad , pero sí tuve la oportunidad de luchar contra él en múltiples ocasiones. El era muy motivado y, como un gigante, tomaba precauciones para proteger a los muchachos en el ring. Estoy muy triste con su muerte, sus últimos momentos fueron como un héroe innegable”, explicó Cody Rhodes.

Además de ser parte de la WWE durante dos períodos, y tener participaciones en el circuito independiente de la lucha libre en Estados Unidos, Shad Gaspar también tuvo varios roles como actor, incluyendo a películas como Think Like a Man Too, Get Hard, The Game y la serie de From Dusk till Dawn.