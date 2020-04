El negocio detrás de los sorteos de dinero en Instagram

En medio de la pandemia provocada por el coronavirus muchos influencers han tenido que dejar atrás sus lujosos viajes y modificar sus canjes para seguir obteniendo ganancias gracias a su presencia en Instagram. Sin embargo, algunas de estas figuras han optado por cambiar sus famosos sorteos.

Como quizás han visto en sus propias redes sociales, algunos influencers ya no están sorteando productos de marcas ni cosas por el estilo, sino que están ofreciendo dinero a sus seguidores.

El proceso para participar de esos concursos generalmente es el mismo y no es complicado. Ante todo los interesados tienen que seguir a quién ofrece el dinero y luego deben ingresar al perfil de otra cuenta etiquetada en la descripción y allí deben seguir a todos quienes sigue esa cuenta. Y listo ya estarían concursando por el dinero.

Pero a The New York Times le llamó la atención esta práctica y mediante una investigación descubrió que esto no era un simple acto de desinterés por parte de los influencers.

De acuerdo al medio, muchos de los sorteos de dinero que se están realizando actualmente en Instagram responden a un modelo de negocio que se ha instalado en esa red social, donde algunas personas pagan para obtener más seguidores por esta vía y finalmente son tan o más beneficiados que los potenciales receptores del concurso.

En ese sentido, el reporte explica que esta nueva práctica básicamente funciona reclutando a dos tipos de usuarios de Instagram: por una parte un influencer que promoverá el sorteo del dinero y por otra parte a un número de cuentas que serán las que los usuarios deberán seguir para participar.

Quienes quieran ser incluidos en ese último grupo deberán pagar una suma de dinero a las personas que manejan estos sorteos y con ello garantizarían incrementar notablemente su número de seguidores. Todo mientras que los influencers que hacen el sorteo también recibirán un cuantioso pago.

Todo este entramado queda más claro con el ejemplo de Paige Hathaway, una influencer que publica contenido de deportes y que el pasado 18 de marzo compartió en su cuenta de Instagram un sorteo por $5 mil dólares.

“Hora de sorteo”, escribió Hathaway. “Sé que es difícil con la cuarentena, especialmente para aquellos que no pueden trabajar, ¡así que quería hacer un regalo para que alguien reciba $ 5,000 DÓLARES!”

De acuerdo a The New York Times, para concretar esa publicación Hathaway recibió “cientos de dólares de la compañía de marketing social Social Stance”.

Dicha empresa cobró $900 dólares para que cada una de las cuentas interesadas en ser promovidas por Hathaway entraran en la lista de 70 perfiles que fueron seguidos por Social Stance en Instagram y los aspirantes al sorteo tenían que seguir para participar.

Así, aunque Hathaway ya actualizó su publicación original y consignó a una ganadora, The New York Times dice que en paralelo “aquellos que compraron cupos de ‘sponsor’ podrían esperar ganar miles de nuevos seguidores durante la noche”.

Nathan Johnson, quien junto a un amigo organiza este tipo de sorteos, explica que en general funcionan porque hay muchas personas interesadas en ganar seguidores por distintos motivos.

“Si le dices a alguien que puede ganar 50 mil seguidores en tres días, lo hará”, explicó Johnson “.Los empresarios compran lugares para ganar seguidores para vender sus cursos o libros electrónicos. Los modelos lo harán para ganar seguidores para aumentar el compromiso y cobrar más por las ofertas de marca. Los médicos lo hacen por credibilidad y para hacer crecer su marca personal”.

No obstante, este negocio no sería completamente correcto y es que, además de las aristas legales, atentaría contra las normas de uso de Instagram.

“Este no es el tipo de experiencia que queremos crear en Instagram”, declaró un portavoz de Facebook, la empresa matriz de esa red social, a The New York Times.

Por otra parte este tipo de sorteos no se ajustarían completamente a las legislaciones en la materia de países como Estados Unidos y obviamente está todo el tema respecto a la transparencia en los propios concursos.

Pero aunque las realización de sorteos para ganar seguidores y promocionarse entre cuentas no es algo nuevo en Instagram, todo a punta a que estas ofertas de dinero son un fenómeno distinto que llegó para instalarse.

Después de todo muchos influencers están en busca de formas para mantener sus ingresos en un mundo que está funcionando a un ritmo diferente y muchas personas también necesitan dinero y están dispuestas a participar en concursos de este tipo que parecen inofensivos.