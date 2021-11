El nuevo adelanto de Resident Evil: Welcome to Raccoon City quiere asustarlos con sus inquietantes criaturas

Si para ustedes lo más importante de una película de Resident Evil es el terror, este nuevo adelanto de Resident Evil: Welcome to Raccoon City quiere convencerlos para que le den una oportunidad a esta nueva apuesta live-action.

Siguiendo al primer tráiler y algunos clips que han sido lanzados durante las últimas semanas, este jueves Sony dio a conocer otro avance de Resident Evil: Welcome to Raccoon City. Pero aquí el foco no está Claire Redfield, Jill Valentine, Leon S. Kennedy o alguno de los otros protagonistas, sino que todo gira en trono a las terroríficas criaturas que aparecerán a lo largo de esta historia e incluirán a personajes conocidos para los fanáticos de los juegos como Lisa Trevor y Licker.

De hecho, este adelanto es calificado como un “tráiler de pesadilla” por lo que las explicaciones sobran para anticipar lo que podrán ver en el siguiente video:

Resident Evil: Welcome to Raccoon City fue dirigida por Johannes Roberts (47 Meters Down) y se estrenará el 24 de noviembre en Estados Unidos.