El nuevo live-action de Mortal Kombat podría haber llegado al streaming

A nueve meses del inicio de la pandemia, la industria cinematográfica está completamente afectada por los efectos del COVID-19. Un gran número de cines sigue cerrado, especialmente en mercados clave de Estados Unidos y otras regiones del mundo, y aquellos que han podido abrir las puertas simplemente ya no reciben al número de espectadores que sustenta a la rueda del negocio. No pocas salas abren sus puertas a la perdida, ya que las ventas de entradas simplemente no bastan para dar números azules.

De ahí que no pocas producciones diesen el salto a las plataformas de streaming, con diversos estudios - como Paramount Pictures - recuperando la inversión a través de lucrativos tratos. Otros conglomerados, como Disney y Warner Media, han lanzado sus proyectos en sus propias plataformas con el objetivo de aumentar el número de suscriptores.

En esa línea, ahora Variety informó que Warner consideró sumar una película adicional a su oferta de streaming: el reinicio live-action de Mortal Kombat.

Según consta en un reportaje sobre los cambios en la industria, y cómo el streaming está teniendo más importancia en contraste con los lanzamientos en cines, el portal plantea que: “el estudio también consideró tomar la misma ruta con Mortal Kobat, una adaptación del popular videojuego, pero en cambio espera postergar el estreno en cines”.

Originalmente, el plan era lanzar a esta película dirigida por Simon McQuoid el próximo 15 de enero de 2021, luego de que sus filmaciones se llevaron a cabo entre septiembre y diciembre de 2019. Pero el mes pasado el productor Todd Garner confirmó que el estreno fue postergado y por ahora no existe una nueva fecha de estreno.