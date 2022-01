El objetivo de Greg Weisman es que Selina Kyle “se sienta clásica e icónica al mismo tiempo que fresca y contemporánea” en Catwoman: Hunted

Aunque puede que el nombre de Greg Weisman no sea familiar para algunas personas, es probable que durante los últimos años hayan visto más de alguna de las producciones en las que ha trabajado ese escritor.

Después de todo, aparte de ser uno de los cabecillas de la serie animada Young Justice, Weisman creó Gárgolas y trabajó en apuestas como Kim Possible, Star Wars Rebels y The Spectacular Spider-Man.

Y ahora, aunque no son pocos los fanáticos que están ansiosos por saber qué pasará con la Tierra 16, Weisman tiene otro proyecto amparado por DC: una nueva película animada enfocada en Catwoman.

Esta producción que se llamará Catwoman: Hunted fue dirigida por Shinsuke Terasawa y de la mano de un guión escrito por Weisman seguirá a Selina Kyle mientras intenta concretar un ambicioso robo.

Catwoman: Hunted se estrenará durante febrero en plataformas digitales y a propósito de su lanzamiento, en Mouse tuvimos la oportunidad de conversar brevemente con Weisman.

Como recordarán, Catwoman: Hunted presentó su tráiler durante la edición 2021 del DC FanDome y en ese contexto no solo se confirmó que el elenco de la película contará con las voces de Elizabeth Gillies como Catwoman y Stephanie Beatriz como Batwoman ; sino que también se anticipó que esta producción tendrá un estilo inspirado en el anime.

En ese sentido, Weisman contó que aquella estética inspirada en el anime fue lo primero que se estableció para ese proyecto y que a partir de ahí se gestó esta historia de Catwoman.

“Sabía que Warner Bros estaba interesado en hacer otra película estilo anime y pensé en qué calzaría bien con eso”, recordó Weisman. “Soy un gran fan de ‘Lupin III: El castillo de Cagliostro’ de (Hayao) Miyazaki. No la había visto en mucho tiempo y conscientemente elegí no volver a verla porque es una cosa ser influenciado por algo, pero es tan buena que no quería sentirme abrumado por ella y verme simplemente copiándola. Pero pensé: Selina es una ladrona y robará algo. Al principio, cuando se me ocurrió esa noción, no estaba seguro de qué estaba robando o por qué, pero simplemente pensé que esto era algo que se podría desenvolver en el estilo del anime”.

“(Catwoman) es un personaje muy divertido. Ella es pura gracia, nada parece complicarla, parece que no hay nada que valga la pena para que tome en serio. Pero, bajo todo eso, hay una profundidad y un lado serio con una motivación que no viene del egoísmo, sino que de algo muy distinto a eso”, añadió. “Y pensé que para el anime este personaje femenino fuerte era perfecto. Entonces propuse eso y la gente en DC y Warner Bros verdaderamente les gustó, lo que me hizo feliz porque tenía un trabajo, y partimos desde allí”.

Más sobre Catwoman: Hunted

Durante el último tiempo las películas animadas de DC han apostado por diferenciarse del material de origen que muchas veces las inspira y han optado por añadir inesperados (y a veces controvertidos) giros sobre las tramas. Pero al parecer ese no será el caso en Catwoman: Hunted.

De hecho, Weisman recalcó que aunque Catwoman: Hunted no está inspirada en ningún cómic en específico su objetivo es que caracterización de Selina sea familiar y a la vez fresca.

“Esta es una historia original, creo que no está basada en ningún cómic en específico aunque he leído tantos cómics a lo largo de las décadas con Catwoman en ellos que estoy seguro de que un montón de números diferentes me han influenciado, pero esto realmente es una historia original y lo que trato de hacer con cualquier personaje que utilizó de DC o de donde sea es tratar de llegar al centro de lo que es esencial para el personaje, lo que es el arquetipo del personaje y a veces, aunque estas siguiendo la pureza del personaje, eso te da algo que se siente fresco y creo que eso pasó esta vez con Batwoman, Catwoman, con Cheshire, con Barbara Minerva”, señaló el guionista. “Creo que tenemos un número de personajes femeninos fuertes en esta película y ellas realmente son el foco de la historia”.

“Y creo que eso te da una sensación de frescura. Por un lado espero que la gente vea (la película) y diga: ‘Sí, esta es la Catwoman que estaba esperando para ver’. Y por otro lado que sea: ‘Siento que nunca había visto esta versión de Catwoman antes’. Si he hecho mi trabajo bien obtendrías esos dos sentimientos al mismo tiempo: que ella se sienta clásica e icónica al mismo tiempo que fresca y contemporánea. Y ese es el objetivo, si lo logre o no eso lo decidirá alguien más, pero ese es el objetivo”, concluyó.

Pero aunque Catwoman: Hunted es lo nuevo de Weisman no pudimos evitar preguntarle por el futuro de Young Justice. Después de todo, mientras la serie actualmente está en una pausa en el marco de la emisión de su cuarta temporada, el propio escritor ha impulsado una campaña en redes sociales para una renovación del programa.

“Brandon Vietti y yo amaríamos realizar otra temporada de (Young Justice). Es obviamente una decisión que se toma muy por encima de nuestro salario. Lo que le decimos a la gente que tiene acceso a la serie, porque sé que internacionalmente no todos lo tienen lo que es muy desafortunado para mi pero que, nuevamente está fuera de mi control; es que si continúan viéndola y no me refiero solo a la temporada más reciente, si ven la temporada 1, 2, 3 y a esta altura la primera mitad de la cuarta temporada una y otra vez, eso debería ayudar. Si los números en HBO Max son lo suficientemente altos creería que querrían hacer más y eso es lo que le hemos pedido a la gente que haga”, indicó Weisman.

“Estoy vistiendo un poleron de Young Justice. Si la gente quiere comprar mercancía de Young Justice eso no dolería, pero no creo que eso sea de lo que dependa una renovación. Pero no puede herir que otras divisiones de la compañía más grande de Warner digan ‘Wow, Young Justice está pagando para nosotros’. Pero creo que la cosa principal es ver la serie una y otra vez”, añadió. “Eso es lo que nos dio la tercera temporada en primer lugar, fue por la gente en Netflix que veía la serie una y otra vez por lo que Warner Bros dijo: ‘tenemos que hacer más’. Así que si quieren que digan eso de nuevo, esa es la única respuesta sólida que sé. No sé si funcionará, espero que lo haga”.

Pero mientras no hay nada seguro sobre la continuidad de Young Justice y Weisman indicó que no haría comentarios sobre el futuro de personajes como Wally West, el guionista también recordó que quedan 13 episodios de la cuarta temporada que se estrenarán durante este año mediante HBO Max. Y por supuesto Catwoman: Hunted estará disponible desde este 8 de febrero en plataformas digitales.