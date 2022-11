“El peor trato”: El productor Avi Arad criticó al acuerdo entre Marvel Studios y Sony por Spider-Man

Aunque Avi Arad tiene créditos como productor ejecutivo de Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Far From Home y Spider-Man: No Way Home, el productor no vería de buena manera al trato entre Marvel Studios y Sony que hizo posibles esas películas y las apariciones de Spidey en el MCU.

En el contexto del libro Great Power que Sean O’Connell escribió respecto a la historia de las adaptaciones de Spider-Man, Arad abordó el tema del acuerdo entre Marvel Studios y Sony diciendo que fue “el peor trato”.

¿La razón? Según el ejecutivo Amy Pascal y Michael Lynton cometieron un acto “terrible” al sellar ese trato porque “lo hicieron por el dinero”.

“Es como dar a tus hijos en adopción, solo porque no es seguro de qué hacer con ellos”, acusó Arad en el extracto (vía Reddit).

El mencionado acuerdo entre Marvel Studios y Sony se celebró en 2015 dando pie a un reinicio de las aventuras cinematográficas de Spider-Man tras las películas de Andrew Garfield y estableciendo una nueva saga que estaría enmarcada en el MCU y arrancaría en Capitán América: Civil War con el debut de Tom Holland como Spidey.

Si bien ese trato tambaleó tras el estreno de Spider-Man: Far From Home, eventualmente ambas compañías renovaron su colaboración dando pie a Spider-Man: No Way Home. Pero aunque en los últimos meses Sony ha señalado que tendría en la mira a Spider-Man 4 con Holland (y en las últimas horas han circulado rumores que dicen que Holland selló el trato para una nueva trilogía), la realización de esa película y el papel de Marvel Studios en ella aún no son confirmados oficialmente.

En ese sentido, mientras el futuro de la saga de Spidey sigue siendo inicerto y Arad continúa impulsando apuestas como Venom y Morbius, los supuestos malos atributos del acuerdo entre Marvel Studios y Sony son debatibles. Después de todo, en términos de recaudación a la nueva trilogía de Spidey le ha ido bastante bien y su recepción ha sido generalmente favorable.