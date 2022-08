El primer trabajo de Frank Miller para Marvel en casi 30 años será una portada

Este miércoles fue dado a conocer que Ryan North e Iban Coello formarán parte del nuevo equipo creativo del cómic de Los Cuatro Fantásticos.

Pero en paralelo a esa información también se ha revelado un detalle especial que involucra a uno de los autores más importantes de todos los tiempos.

Frank Miller, escritor y dibujante de Batman: El Regreso del Caballero de la Noche y Sin City, volverá a colaborar con Marvel Comics tras casi 30 años de total separación.

La unión se gestará precisamente en el primer número de esa nueva etapa de Los Cuatro Fantásticos, ya que Miller realizará una portada que pondrá el foco en el buen Ben. La Cosa.

Frank Miller realizó algunos de los cómics más importantes de su carrera para Marvel, incluyendo su legendaria etapa en Daredevil, el cómic Wolverine junto a Chris Claremont.

Sumen además novelas gráficas como Daredevil: Love and War o Elektra: Assassin realizadas junto a Bill Sienkiewicz. Su último trabajo había sido Daredevil: The Man Without Fear, concretada junto a John Romita Jr.