El primer vistazo a Harrison Ford como Indiana Jones a sus 78 años

Con el proceso de filmaciones de Indiana Jones 5 ya en marcha, ahora surgió una imagen que presenta al actor Harrison Ford de regreso al icónico traje del arqueólogo.

Captada en el detrás de cámaras de la producción, la foto muestra al actor utilizando el clásico sombrero y el resto de su indumentaria, incluyendo a la chaqueta.

En paralelo también han salido otras imágenes desde el set en el Reino Unido. Una de las secuencias involucra a un doble de acción sobre una motocicleta con la ropa de Indy. Lo llamativo es que el doble utiliza una máscara de Harrison Ford, pero una que toma como base la apariencia más joven del actor.

Ese detalle, junto al hecho de que en el set se pueden ver algunos elementos nazi, ha dado rienda suelta a la especulación de que Indiana Jones 5 involucrará a una secuencia situada durante la Segunda Guerra Mundial. Aquello no solo presentaría a un Indiana más joven, rejuvenecido digitalmente, sino que también permitiría incluir de regreso a los clásicos enemigos que el doctor Jones enfrentó durante la búsqueda del Arca Perdida y el Santo Grial.

Además, en Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull se estableció que el arquéologo actuó como soldado durante el gran conflicto, por lo que vio acción directamente contra los nazis, recibiendo medallas por su accionar durante la guerra.