El primer vistazo a King of Atlantis, la nueva miniserie animada de Aquaman

Mientras todavía no hay claridad respecto a qué pasará con los cómics del personaje y aparentemente la segunda película live-action recién comenzará su rodaje en el tercer trimestre de este año, Aquaman finalmente volvió a figurar de la mano del primer vistazo a su nueva miniserie animada.

Según recoge Comicbook, en el marco de una presentación ante The Television Critics Association, HBO Max dio a conocer la primera imagen de Aquaman: King of Atlantis.

Si no lo recuerdan, cabe señalar que Aquaman: King of Atlantis es una miniserie animada de tres partes que fue anunciada durante el año pasado y pretende seguir a Arthur Curry en sus primeros días como el rey de Atlantis.

En ese sentido, la primera foto de esta producción nos muestra al héroe titular y Mera listos para la acción en el reino submarino.

De acuerdo a la descripción entregada durante el año pasado por Warner Bros, “la serie comienza con el primer día de Aquaman en el trabajo como rey de Atlantis y el héroe tiene mucho en que ponerse al día. Afortunadamente, tiene sus dos consejeros reales para respaldarlo: Vulko, el erudito, y Mera, la princesa guerrera que controla el agua”.

“Entre lidiar con habitantes de la superficie sin escrúpulos, males mayores de más allá del tiempo y su propio medio hermano que quiere derrocarlo, Aquaman tendrá que enfrentar el desafío y demostrar a sus súbditos, y a sí mismo, que es el hombre adecuado para el tridente”, concluye la descripción.

Aquaman: King of Atlantis aún no tiene una fecha de estreno, pero contará con James Wan (Aquaman), Michael Clear (Annabelle Comes Home), Rob Hackett (Swamp Thing) y Sam Register (Teen Titans Go!) como productores ejecutivos; y Victor Courtright (ThunderCats Roar!) con Marly Halpern-Graser (Batman vs Teenage Mutant Ninja Turtles) como showrunners.