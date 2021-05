El primer vistazo a la película de Snake Eyes nos presenta a los nuevos G.I. Joe

Luego de que fuese desechada una tercera película de los G.I. Joe protagonizada por Dwayne Johnson, en Paramount Pictures apostaron por volver a cero y concretar una historia de orígenes centrada en Snake Eyes. Dicho proyecto, que terminó sus filmaciones en febrero de 2020, también fue una de las producciones postergadas por la pandemia, ya que el plan era estrenarla en octubre del año pasado.

Pero considerando que su lanzamiento ahora está fijado para el próximo 23 de julio, y el estudio ya armó sus planes para lanzarla con prontitud en su propio streaming, ahora el portal Entertainment Weekly lanzó las primeras fotos de la película.

Lo más llamativa es que estos no solo incluyen a Henry Golding en el rol titular, ya que también nos presentan a dos personajes de la franquicia juguetera que también serán parte de esta nueva película: Samara Weaving (Ready or Not) como Scarlett y Úrsula Corberó como la Baronesa.

También están Andrew Koji, quien tendrá la tarea de dar vida a Storm Shadow, el clásico rival de Snake Eyes, y Haruka Abe como un nuevo personaje llamado Akiko.

Snake Eyes

Scarlett

The Baroness

Andrew Koji, Tommy (Storm Shadow)

Akiko (Haruka Abe)

Robert Schwentke (R.I.P.D.) es el director de esta película que fue escrita por Evan Spiliotopoulos.