El protagonista de un sorpresivo momento de The Mandalorian agradeció su retorno a Star Wars

[En esta nota encontrarán spoilers sobre “The Foundling”, el cuarto episodio de la tercera temporada de The Mandalorian]

En su episodio más reciente The Mandalorian no solo nos mostró un poco más de la comunidad de mandalorianos a la que pertenece Din Djarin, sino que también aprovechó de explorar un poco más sobre la historia de origen de Grogu.

Como se había establecido previamente, Gorgu era un Jedi que estaba realizando su entrenamiento cuando ocurrió la Orden 66. En ese sentido, este flashback al surgimiento del Imperio mostró que “Baby Yoda” consiguió huir del Templo Jedi de Coruscant gracias a la acción de Kelleran Beq, un maestro Jedi que fue interpeetado por nada más ni nada menos que Ahmed Best.

Por supuesto, Best fue el actor que plasmó a Jar Jar en las precuelas de Star Wars por lo que su aparición en The Mandalorian no solo suma al canon defnitivo de la franquicia a Kelleran Beq, el personaje que apareció por primera vez en el programa de juegos Jedi Temple Challenge, sino que también marca un retorno a la saga espacial para uno de los actores que peor lo pasó por culpa de los fanáticos de Star Wars.

Desde su debut como Jar Jar en La Amenaza Fantasma, Best sufrió el acoso de los fanáticos y la prensa a tal nivel que incluso consideró atentar contra su vida. Pero afortunadamente Best sigue presente y ahora valoró su cameo en The Mandalorian.

“¡Gratitud! Es bueno estar de vuelta. Hay mucho que decir y compartir. Va a tomar un par de días. Pero, por ahora, solo diré gracias a todos los que me han apoyado y me han hecho mejor”, escribió Best en Instagram.

Considerando que Grogu no estaba a salvo cuando Din Djarin lo encontró en la época de The Mandalorian, por ahora es todo un misterio qué sucedió con Kelleran Beq y se desconoce si Best aparecerá nuevamente como el personaje en la tercera temporada de esta serie de Star Wars.