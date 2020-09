El regreso a Smallville es el foco del nuevo teaser de Superman & Lois

Debido a la pandemia, The CW aún no puede reanudar las filmaciones de sus series de superhéroes. Sin embargo, como el canal todavía planea estrenar nuevos ciclos de The Flash, Batwoman y Black Lightning, además presentar a la serie Superman & Lois a inicios del próximo año, este martes dio a conocer un nuevo video promocional centrado en sus producciones

Ese video destaca a las series del Arrowverso que tras el final de Arrow ha sido apodado como “CWverse”. Obviamente el video no cuenta con escenas nuevas y básicamente usa material existente para destacar a los protagonistas de las series junto a sus contrapartes de los cómics.

Pero evidentemente lo más llamativo es que este clip concluye con un pequeño adelanto de la nueva serie del CWverse, Superman & Lois.

Lamentablemente el adelanto no tiene escenas nuevas pero, reciclando algunas tomas de Crisis en Tierras Infinitas (con el Clark Kent de Tom Welling) y otros crossovers anteriores, recuerda que la serie centrada en el Superman de Tyler Hoechlin y la Lois Lane de Elizabeth Tulloch llevará a la famosa pareja de regreso a Smallville. Un lugar donde, además de establecerse en una granja familiar, tendrán la misión de criar a sus hijos, Jonathan y Jordan.

En ese sentido, el adelanto no plantea muchas novedades sobre la serie, pero aparentemente incluiría una frase de Emmanuelle Chriqui como Lana Lang.

Puedes ver el avance aquí:

Superman & Lois aún no logra comenzar sus filmaciones, pero The CW espera presentar la serie en enero de 2021 en Estados Unidos.