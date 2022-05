El reinicio de El príncipe del rap sería todo un éxito para el streaming Peacock

Aunque en estos momentos las cosas no están muy bien para Will Smith por cortesía de toda la polémica por la edición más reciente de los Premios Oscar, una producción del actor está gozando de un buen presente en estos minutos. Se trata de Bel-Air, el reinicio dramático de El príncipe del rap.

Si bien hasta el momento la serie ha tenido una popularidad acotada debido a que se transmite por Peacock, un streaming que solo está disponible en Estados Unidos, esta semana la plataforma de NBCUniversal, reveló que Bel-Air sería todo un éxito.

Según recoge Deadline, Peacock sostiene que Bel-Air es la serie original más reproducida de la plataforma y hasta la fecha ha conquistado a 8 millones del total de 28 millones de cuentas que tiene el streaming.

En ese sentido, la plataforma dice que Bel-Air no solo ha batido los récords de Peacock para nuevos suscriptores, uso y actualizaciones, sino que según la presidenta de ese streaming, Kelly Campbell, la serie sería “el tercer título más grande de la plataforma”. Tengan en cuenta que si bien Campbell no identificó qué series ocupan los primeros puestos, es probable que se trate de Yellowstone y The Office, por lo que el desempeño del reinicio de El príncipe del rap no sería para nada malo.

Bel-Air ya aseguró una segunda temporada que planea estrenarse en 2023.