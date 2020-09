El remake de The Craft aparentemente tendría un estreno digital en octubre

Parece que las películas de “Welcome to Blumhouse” no serán los únicos estrenos de esa compañía que estarán disponibles para Halloween y es que mientras aún no hay un anuncio oficial, todo apunta a que el remake de The Craft también sería lanzado el próximo mes de octubre.

Si bien ni Blumhouse ni Columbia Pictures han confirmado esta posibilidad, desde Bloody Disgusting cuentan que en las novedades de Amazon Prime para octubre se incluyó al remake de The Craft en la sección de cintas que estarán “disponibles para compra o alquiler en Prime Video”.

Con esto la película estaría disponible para arrendar o comprar a partir del 27 de octubre, mucho antes del estreno que muchos esperaban para 2021.

El remake de The Craft es dirigido Zoe Lister-Jones (Band Aid) y contará con actuaciones de Cailee Spaeny, Gideon Adlon, Lovie Simone, Zoey Luna, David Duchovny, Michelle Monaghan, Donald MacLean Jr., Nicholas Galitzine y Julian Grey.

Hasta el momento Blumhouse no ha publicado ningún adelanto de la película, por lo que una eventual confirmación del lanzamiento digital podría dar pie a vistazos oficiales de esta nueva versión de la cinta de 1996.