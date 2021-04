El rodaje de la serie de Obi-Wan “se sentirá mucho más real” que las precuelas según Ewan McGregor

Parece que Ewan McGregor está muy entusiasmado con la serie de Obi-Wan Kenobi. Después de todo, en el marco de una extensa entrevista con The Hollywood Reporter, el actor no solo expresó que está emocionado por volver a dar vida al personaje, sino que también anticipó que espera que su trabajo sea mucho mejor que en las precuelas.

Si bien con el correr del tiempo la valoración por las precuelas ha aumentado, McGregor todavía no olvida que el rodaje de aquellas entregas fue bastante complejo. Todo porque George Lucas quería seguir realizando más y más avances tecnológicos de la mano de las películas.

“A George le encanta la tecnología y le encanta meterse en ese ámbito”, comentó McGregor. “Quería más y más control sobre lo que vemos en el fondo”.

Así, el actor recordó que para las filmaciones de Revenge of the Sith prácticamente no habían elementos decorativos y el set estaba compuesto principalmente por pantallas azules.

“Después de tres o cuatro meses de eso, se vuelve realmente tedioso, especialmente cuando las escenas son ... no quiero ser grosero, pero no es Shakespeare”, dijo el intérprete de Obi-Wan. “No hay algo en lo que profundizar en el diálogo que pueda satisfacerte cuando no hay un entorno allí. Fue bastante difícil de hacer”.

No obstante, eso aparentemente no será un problema en la serie Obi-Wan ya que aunque el programa nos llevará de regreso a una galaxia muy, muy lejana, esta vez McGregor no tendrá que imaginar los paisajes de Tatooine y otros planteas ya que, gracias a la tecnología que también se usa para filmar The Mandalorian, el actor podrá ver su entorno en un montón de pantallas.

“(Con el proceso de StageCraft) proyectan (los fondos virtuales) en esta enorme pantalla LED”, explicó McGregor. “Si estás en un desierto, estás parado en medio de un desierto. Si estás en la nieve, estás rodeado de nieve. Y si estás en la cabina de un caza estelar, estás en el espacio. Se sentirá mucho más real”.

La serie de Obi-Wan Kenobi será comandada por Deborah Chow y con un guión de Hossein Amini retomará la historia del jedi titular 10 años después de los eventos de Revenge of the Sith. Todo mientras también contemplará el regreso de Hayden Christensen como Darth Vader (a McGregor también le preguntaron por una eventual aparición de un pequeño Luke y solo respondió diciendo: “Eso es muy posible. No sé”).

“Estoy muy emocionado”, señaló McGregor. “Quizás más que los primeros, porque soy mayor, acabo de cumplir 50 y estoy en un lugar mucho mejor”.

Obi-Wan Kenobi aún no tiene una fecha de estreno.