El showrunner de Superman & Lois confirmó que uno de los villanos más conocidos del Hombre de Acero llegará a la serie

Durante el martes pasado finalmente se concretó el estreno de la segunda temporada de Superman & Lois en Estados Unidos. Pero aunque en este lado del mundo tendremos que esperar un poco más para ver las siguientes aventuras de Clark Kent y su familia, el showrunner de la serie no se aguantó y después de meses de incertidumbre confirmó de manera adelantada a la identidad del villano que Kal-El deberá vencer en el segundo ciclo del programa.

Si bien esta revelación solo está relacionada con una pista del cierre del primer episodio de la segunda temporada de Superman & Lois, probablemente no deberían continuar leyendo si su objetivo es revisar los próximos episodios de la serie sin muchos antecedentes.

spoiler

Aunque en el primer episodio de la segunda temporada de Superman & Lois se plantearon varios desafíos a futuro para la pareja titular, aquel capítulo concluyó una enigmática escena ambientada en las minas de Smallville donde un misterioso puño estaba provocando temblores.

Así, pese a que el episodio todo concluyó con ese misterio, en una entrevista con EW el showrunner de Superman & Lois, Todd Helbing, no tardó en confirmar que esa criatura era nada más ni nada menos que Doomsday.

De acuerdo a Helbing, aunque la escena puede ser parecida al debut de Doomsday en Superman: The Man of Steel #17, en realidad se diseñó como un homenaje a la famosa portada de Superman: The Man of Steel #18.

“Ese es nuestro homenaje a una portada clásica de Doomsday”, dijo Helbing antes de adelantar que la criatura no tardará en presentarse: “Luego, en el episodio 2, lo verán un poco más. En el episodio 3, obtendrán la revelación completa”.

Doomsday es uno de los enemigos más famosos de Superman ya que aquella criatura asesinó al héroe en el icónico arco de los cómics que ahora conocemos como “La Muerte de Superman”.

Pero aunque sería fácil creer que la introducción de Doomdsay a Superman & Lois solo augura un destino fatal para el Clark Kent interpretado por Tyler Hoechlin, aparentemente la serie no querría seguir exactamente ese camino.

“Hay tanta tradición (y) mitología en el universo de Superman que sentimos que es nuestra obligación contar una historia única”, dijo Helbing. “Nos inspiramos en los cómics tanto como sea posible, y luego tratamos de cambiarlo. Hicimos lo mismo aquí”.

“Creo que una de las cosas que realmente nos gusta del mundo de los cómics, pero en particular de los villanos, es encontrar formas de usar suposiciones sobre un personaje, y luego darle la vuelta y encontrar formas de explicar las cosas que no se conocen o no ha sido explicado en los cómics, como el uso de algo o por qué un personaje hace cierta cosa”, añadió. “Todo se revelará en el episodio 3, pero hay un par de pequeñas cosas que estamos haciendo que no puedo explicar demasiado porque lo revelaría, pero verán cómo estamos influenciados por ciertas piezas y por qué las usamos para crear un trabajo que, con suerte, es una revelación genial”.

Doomsday ha aparecido en varias adaptaciones recientes de la historia de Superman al terreno live-action incluyendo a Batman v Superman, Smallville y Krypton. Pero aunque todas esas apuestas han usado de distintas manera al personaje, claramente al igual que ellas Superman & Lois tiene un desafío importante al sumar al villano a su historia tanto en términos de potenciales sorpresas como respecto a la apariencia que tendrá la criatura.

Superman & Lois estrenará un nuevo episodio de su segunda temporada el próximo martes en Estados Unidos y se espera que llegue a Latinoamérica mediante HBO Max.