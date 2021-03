El showrunner de The Falcon and the Winter Soldier dice que la serie “es una antítesis” de WandaVision

Si estaban esperando que The Falcon and the Winter Soldier tomara una ruta parecida a WandaVision en cuanto a los misterios de su trama, parece que tendrán que reconsiderar esas expectativas de cara al estreno de la serie.

Pese a que es evidente que la serie de Sam Wilson y Bucky Barnes pretende tocar teclas distintas a lo que fue WandaVision, en una reciente entrevista el showrunner de The Falcon and the Winter Soldier advirtió directamente que la nueva propuesta de Marvel Studios no apostará por el misterio como la serie de Wanda Maximoff.

“Una cosa que Marvel sabía que quería antes de que yo cruzara la puerta era que querían un (programa) de compañeros”, señaló Spellman en una entrevista con el portal Inverse. “Y cuando digo ‘compañeros’, me refiero a la energía y el ambiente de esas cosas y la la forma en que los socios pueden lidiar con los problemas del momento mientras los mantienen divertidos“.

“La otra cosa acerca de los (programas de) compañeros, si has visto algo así, es que realmente no tienen ningún misterio”, añadió Spellman. “Todos son personajes primero. Se trata de la emoción y la conexión, o la falta de conexión, entre los personajes, y eso es algo que hago como escritor y es algo que el género quiere”.

En ese sentido, Spellman procedió a aclarar que “por increíble que sea WandaVision, esta es una antítesis en todos los sentidos. No hay ningún misterio. Bueno, no debería estar diciendo eso”.

Es decir, mientras WandaVision apostó por mantener a los fanáticos especulando respecto a qué estaba pasando en el Hex y qué planeaba S.W.O.R.D, The Falcon and the Winter Soldier pretendería enfocarse en la dinámica entre los héroes titulares y construir su trama desde ese punto.

“No se trata de averiguar algo, se trata de personajes”, explicó Spellman. “Uno de los temas principales de esta serie es la identidad y el hecho de que Zemo, Sharon Carter, Bucky Barnes y Sam Wilson se veían a sí mismos como una sola vía en el comienzo de la historia. Se trata de una historia musculosa que obliga a estos personajes a repensar cómo se ven a sí mismos y confrontar cómo los ve el mundo. Para obtener la emoción de eso, quieres que la mayor parte de eso sea exterior y actual, para que puedas tener una experiencia tan emocional (como sea posible)“.

Por supuesto, a estas alturas no sabemos como resultará eso e incluso es muy temprano para decidir si esa propuesta evitará que se realicen tantas teorías como pasó WandaVision. No obstante, la propuesta de The Falcon and the Winter Soldier finalmente comenzará aclararse cuando la serie estrene su primer capítulo este 19 de marzo en Disney Plus.