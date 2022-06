El showrunner de The Flash ya tiene ideas para la temporada 10 aunque The CW aún no determina el futuro de la serie

¿Será la novena temporada la última entrega de The Flash? Esa es la pregunta que ha rondado desde que se confirmó que la serie del velocista escarlata continuaría con un noveno ciclo. No obstante, ni The CW ni Warner Bros Television han anunciado una determinación definitiva sobre el futuro de la serie.

En ese sentido, en una reciente entrevista con el portal TV Line a propósito del final de la octava temporada, el showrunner de The Flash, Eric Wallace, abrió la puerta para una décima temporada.

Si bien en el pasado Wallace había dado a entender que era muy probable que The Flash finalizara con la temporada 9, ahora el guionista y productor aseguró que tiene planes en mente para la temporada 10.

“Todavía no sé. No sé. Espero que no lo sea”, respondió Wallace al ser consultado sobre si The Flash terminará con la temporada 9. “Tengo muchos planes. Las primeras tres temporadas ( en que fue showrunner), 6, 7 y 8, realmente es un gran omnibus. Y toda esa historia ya está hecha. Ahora estoy formulando un plan nuevo y más corto de dos temporadas, para las temporadas 9 y 10, así que espero poder contar esa historia, porque sé hacia dónde me dirijo”.

The Flash arrancó en 2014 y su continuidad tras la octava temporada ha implicado nuevas negociaciones para el contrato de Grant Gustin, el actor detrás de Barry Allen/The Flash, y Candice Patton, la actriz tras Iris West. Además hay que considerar que el futuro de The Flash no solo depende de las intenciones de los ejecutivos y la disposición del elenco, sino que también estará dictado por lo que suceda con The CW.

Tengan en cuenta que el canal está contemplando una venta desde tiempo atrás y recientemente The Wall Street Journal reveló que Nexstar está cerca de sellar un trato para quedarse con la mayoría de la estación.