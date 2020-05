El Snyder Cut de Justice League no contemplaría filmaciones de nuevas escenas

Cuando la versión de Justice League de Zack Snyder finalmente llegue a HBO Max en 2021, no esperen ver escenas recién filmadas con los actores de la película de 2017.

Un nuevo reporte entorno al denominado “Snyder Cut” advierte que la esperada nueva edición de la película no contemplaría el rodaje de nuevas escenas con el elenco original.

Si bien ni HBO Max ni Zack Snyder se han pronunciado directamente en esta materia, el reportero Umberto Gonzalez de The Wrap aseguró que el presupuesto para finalizar el “Snyder Cut” no contemplaría refilmaciones.

“No habrá ningún tipo de refilmaciones de ningún tipo con ningún actor”, dijo Gonzalez (vía Heroic Hollywood). “Es solo un diálogo adicional. Aquí hay algo que aún no se ha informado: (Snyder) quería filmar y quería hacer escenas adicionales, pero HBO Max dijo que no, eso no sucederá. Te daremos dinero para la postproducción, para efectos especiales, para la música e incluso ADR, pero no para ningún tipo de refilmaciones en esta película".

Cuando recién se anunció que HBO Max lanzaría la versión de Justice League de Zack Snyder, desde THR contaron que el costo de completar la película oscilará entre los $20 y los $30 millones de dólares. Todo además de indicar que algunos actores podrían grabar nuevos diálogos.

En ese sentido, el nuevo reporte de The Wrap descartaría una duda que se había instalado entre algunos fanáticos y reafirmaría que la realización del Snyder Cut pasará por terminar los efectos visuales y tal vez añadir algunos diálogos pero no involucraría un nuevo rodaje.

La versión de Justice League de Zack Snyder será lanzada en 2021.