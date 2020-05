HBO Max anunció que lanzará el Snyder Cut de Justice League en 2021

Finalmente se concretará lo que en algún momento solo era un sueño para un montón de fans que insistentemente lo solicitaban. HBO Max, la futura plataforma de streaming del conglomerado al que pertenece Warner Bros, anunció que estrenará el “Snyder Cut” de Justice League en 2021. En definitiva, no será un lanzamiento en cines.

Según explicó el Hollywood Reporter, en noviembre del año pasado comenzaron a concretarse los primeros acercamientos, ya que el chairman de Warne Bros, Toby Emmerich, contactó al director Zack Snyder ante el ruido que durante los últimos años había generado el movimiento del #ReleaseTheSnyderCut.

El propio Zack Snyder reveló el estreno en HBO Max, durante un evento relacionado a Man of Steel desarrollado durante este miércoles, aunque no ratificó ninguno de los rumores. No está claro si será el corte de cuatro horas con el que sueñan algunos o si será dividido en capítulos.

Lo que está claro es que Zack Snyder y la productora Deborah Snyder están reuniendo a su equipo de post-producción para musicalizar, editar y terminar los antiguos efectos visuales. Es decir, todos los que creyeron que la película estaba lista, estaban completamente equivocados.

Quizás lo más relevante es que en THR agregan que también se crearán nuevas secuencias e inclusive se podrían convocar a los actores para grabar diálogo adicional. En ese sentido, el portal asegura que el relanzamiento costará $20 millones de dólares, aunque algunas fuentes indican que el costo de terminar la película llegaría hasta los $30 millones de dólares.

“Será algo completamente nuevo y, especialmente hablando con aquellos que han visto la película que fue lanzado, será una experiencia separada de esa película”, explicó Snyder. “Probablemente vieron un cuarto de lo que hice”, agregó.

¿Por qué es importante el costo?, Pues porque desde que se conoció que existía una versión de Snyder que no fue aprobada por el estudio, estaba claro que Warner Bros. tendría que gastar dinero para concluirla. Y como la versión de Justice League que llegó al cine perdió mucha plata, ya que se estima que tuvo números negativos por sobre los $50 millones de dólares, era muy improbable que en el estudio gastasen más dinero. Pero el paso del tiempo logró que sí se concretase.

En ese sentido, el propio Snyder reconoció que pensó que este día nunca llegaría. “Siempre pensé que esto sería una cosa de 20 años, quizás alguien haría un documental y podría pasarles el material, pequeñas cosas de un corte que nadie había visto”, recalcó el director.

En definitiva, la guerra de los streaming y, por qué no, las consecuencias de la pandemia del COVID-19, que pondrán trabas a la realización de nuevo contenido para 2021, finalmente posibilitaron lo que era impensado a fines de 2017.

El movimiento del #ReleaseTheSnyderCut logró su objetivo, pero tendrán que esperar hasta el próximo año para ver finalmente lo que hizo Zack Snyder. Siempre con la sombra de que el proyecto consideraba una segunda parte que nunca se hizo.