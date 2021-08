El spin-off de Carol y Daryl sería “muy diferente” a The Walking Dead

La serie principal de The Walking Dead terminará en 2022 pero eso no significa que el universo inspirado en el cómic de Robert Kirkman esté en sus últimos días. De hecho, para reemplazar al programa original de The Walking Dead, AMC está planeando varios spin-off que contemplan desde una producción de antología hasta una apuesta enfocada en Carol y Daryl.

Para bien o para mal aún no hay muchos detalles oficiales sobre las propuestas de todos los proyectos de The Walking Dead que está desarrollando AMC, sin embargo, en el caso de la serie de Carol y Daryl, recientemente Norman Reedus aseguró que dicha apuesta no sería más de lo mismo.

En una entrevista con el portal The Wrap a propósito del estreno de la temporada 11 de The Walking Dead, Reedus reflexionó sobre el final de esa serie señalando que su próxima incursión en aquel universo será distinta.

“Cuando volvamos por más, creo que será un aspecto muy diferente, un espectáculo muy diferente, una sensación muy diferente”, dijo Reedus.

Por ahora solo está claro que la serie de Daryl y Carol contemplará ambos personajes interpretados por Reedus y Melissa McBride por lo que se desconoce en qué aspectos podría diferenciarse a The Walking Dead. No obstante, no está claro en qué condiciones se desarrollará su historia considerando que aún falta ver qué sucederá última temporada de la popular serie.

En ese sentido, McBride solo recalcó que la dinámica entre Daryl y Carol aparentemente prevalecerá en los nuevos episodios.

“Estos dos son tan leales el uno al otro que cualquier cosa podría pasar. No tienen que decirse todo el uno al otro. Hay un gran entendimiento tácito entre los dos y una lealtad que no tiene que ser explicada o justificada”, comentó McBride. “Es simplemente genial. Y es lo que me encanta de ellos. Y espero que siempre sea así”.