El spin-off de The Batman enfocado en Arkham Asylum tiene un nuevo showrunner

El spin-off de The Batman enfocado en Arkham Asylum finalmente encontró un nuevo guionista. Después de Joe Barton dejara el proyecto a comienzos del año pasado, ahora Variety reveló que Antonio Campos se sumó a esa producción.

Campos, quien es conocido por su trabajo en producciones como The Staircase y The Devil All the Time, tendrá la misión de escribir el guión, dirigir y desempeñarse como showrunner de esta serie enmarcada en el mundo de la película de Batman dirigida por Matt Reeves, quien a su vez será productor ejecutivo del programa junto a Adam Kassan y Daniel Pipski.

Por ahora no hay muchos detalles sobre qué abordará la serie de Arkham Asylum, pero aunque inicialmente se planteó que esta podría ser una evolución de la serie sobre la policía de Gotham que se ideó previamente para el universo de The Batman, desde Variety sostienen que ese no sería el caso ya que “ambos (proyectos) están completamente separados y la serie Gotham PD sigue en desarrollo”.

Por el momento no hay una fecha de estreno para la serie de Arkham Asylum.