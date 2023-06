El subreddit de piratería de Nintendo Switch es cerrado tras la masiva filtración de Tears of the Kingdom

El subreddit centrado en la piratería de Nintendo Switch r/newyuzupiracy ha sido cerrado a tres años de su creación.

Según se conoció, este fue baneado de la plataforma el pasado 13 de junio a raíz de la masiva filtración de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

De acuerdo al reporte de PC Gamer, el subreddit dobló su número de integrantes en los últimos meses, puntualmente a partir de la filtración del mencionado juego.

Según reportan, el subredit en los últimos meses se había vuelto el centro de discusiones alrededor de formas de modear Tears of the Kingdom y jugadores que habían pirateado el juego.

Es así como ahora al ingresar apuntan que “debido a una violación de la política de contenido de Reddit contra la creación o reutilización de un sub para reconstituir o cumplir el mismo objetivo que un subreddit previamente prohibido o en cuarentena”.