El tema que se escucha al pausar GoldenEye 007 fue escrito solo en 20 minutos

Desde este 27 de enero los usuarios de Nintendo Switch pueden jugar GoldenEye 007 en esa plataforma y con ello ha surgido un renovado interés en el título de 1997 que se presentó como una apuesta derivada de la película GoldenEye de James Bond.

Así, ante los videos virales que se han multiplicado en plataformas como TikTok sobre el notable tema que se escucha al pausar GoldenEye 007, uno de los compositores reveló que esa pieza fue escrita solo en 20 minutos.

A propósito del interés en el juego el compositor Grant Kirkhope, quien realizó la música de GoldenEye 007 con Graeme Norgate, abordó cómo fue el desarrollo del tema que se escucha al pausar el juego.

“Puedo recordar el primer día que comencé a trabajar en Goldeneye y Graeme Norgate me mostró cómo funcionaba el kit de desarrollo N64 y lo que tenía que hacer para obtener una sola muestra. Supongo que fue alrededor de noviembre de 1995″, señaló Kirkhope. “Es muy extraño que la música de pausa de Goldeneye haya desarrollado una vida propia, algo que me llevó 20 minutos escribir y no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. ¡Constantemente hablando por teléfono con (Graeme Norgate) porque había roto algo o no podía entender lo que estaba pasando!

Kirkhope concluyó remarcando que aparte de él y Norgate solo Robin Beanland realizó un tema para el videojuego de Goldeneye, dejando en claro la autoría del ya clásico soundtrack del título.