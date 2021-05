El terror de Scarecrow sacudirá a Gotham en “Fear State”, el nuevo evento de los cómics ligados a Batman

I Am Batman #0, un nuevo título enfocado en Jace Fox que continuará la trama de The Next Batman: Second Son. Este cómic será escrito por John Ridley, contará con dibujos de Travel Foreman y mostrará como Jace “comienza la marcha hacia su destino cuando lucha para proteger Alleytown contra las fuerzas opresivas del Magistrado, utilizando la armadura y la tecnología de Batman que encontró en la antigua base de operaciones de Bruce Wayne, el Hibernaculum”.