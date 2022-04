El tráiler de Doctor Strange in the Multiverse of Madness para ScreenX reforzaría las sospechas sobre el cameo de un X-Men

Pese a que técnicamente no es un nuevo adelanto, la versión del tráiler de Doctor Strange in the Multiverse of Madness para ScreenX podría reforzar una de las sospechas más importantes en torno a la película.

Esta semana se presentó un video que muestra cómo se vería la secuela de Doctor Strange en ese formato que básicamente busca entregar una experiencia cinematográfica completamente inversiva de la mano de tres pantallas.

En ese sentido, mientras en la pantalla central se pueden apreciar momentos que ya vimos en los adelantos anteriores, en las pantallas laterales se ven más detalles de las distintas tomas.

Así, en la comentada escena del interrogatorio a Stephen Strange, se puede apreciar que la voz que señala que deberían decirle la verdad al hechicero efectivamente es un hombre calvo que está sentado en una particular silla.

Debido a la voz de ese personaje y los rumores que existen en torno a Doctor Strange in the Multiverse of Madness, durante meses se ha especulado que aquella figura sería nada más ni nada menos que el Profesor X interpretado por Patrick Stewart.

Si bien se desconoce si el actor interpretará a la misma versión de Charles Xavier que plasmó en las películas de los X-Men, esta edición del tráiler de Doctor Strange in the Multiverse of Madness volvería a reafirmar que se trata de él e incluso ya hay quienes creen que podría estar en una silla de ruedas similar a la que utilizó la encarnación del Profesor X en la serie animada de los X-Men.

Pero por ahora todo eso son solo especulaciones y se suman a otras conjeturas que se pueden sacar de este tráiler y, por ejemplo, ya han generado especulaciones sobre la identidad de la figura que atacará Kamar-Taj.

Sin más preámbulos, puedes ver el tráiler de Doctor Strange 2 para ScreenX aquí:

Doctor Strange in the Multiverse of Madness se estrenará el 6 de mayo en Estados Unidos, pero en países como Chile tendrá funciones desde el 4 de mayo.