El tráiler de la adaptación del manga vitivinícola Las Gotas De Dios de Apple TV+

El manga conocido como Las Gotas De Dios (Kami no Shizuku) tendrá una adaptación televisiva que será estrenada el próximo 21 de abril por el streaming Apple TV+.

Creado y escrito por Tadashi Agi, seudónimo de los hermanos Yuko y Shin Kibayashi, y con un arte a cargo de Shu Okimoto, el manga aborda la relación entre el vino y la comida, explorando la historia de Shizuku Kanzaki y su rival Issei Tomine, quienes están tras la pista de los vinos de “Los Doce Apóstoles”.

En esa situación, en la que Shizuku debe lograr identificar los vinos y ganar la competencia a Issei para obtener la herencia que le dejó su padre, todo inevitablemente los lleva a seguir a un decimotercer vino denominado como “Gotas de Dios”.

La serie de televisión seguirá esa misma base para instalarse como un drama realizado como una co-producción internacional hablada en japonés, francés e inglés.

De ahí que el tráiler que pueden ver a continuación está hablado en diferentes idiomas, aunque agregamos la versión con doblaje y subtítulos en español.

Quoc Dang Tran (Call My Agent) se encarga de la historias, mientras que Oded Ruskin (Absentia, No Man’s Land) dirige esta producción. En tanto, Fleur Geffrier (Elle) y Tomohisa Yamashita (The Head) son los protagonistas.