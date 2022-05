El tráiler de Thor: Love and Thunder incluiría vistazos a varias entidades cósmicas del universo Marvel

A comienzos de esta semana Marvel Studios reveló un nuevo tráiler para Thor: Love and Thunder y como era de esperar, los fanáticos ya están dedicados a desmenuzar cada detalle del avance más reciente para la siguiente entrega del MCU.

Así, mientras hay quienes se se han concentrado en los tatuajes de Thor y el homenaje que representan para Loki, otros se han decidido a resaltar un escena con Jane Foster.

Como recordarán, Jane tiene varios momentos notables en el tráiler más reciente de Thor: Love and Thunder que abarcan desde secuencias de acción con el reconstruido Mjölnir hasta su reencuentro con Thor. No obstante, la escena que está generando especulaciones entre los fans es una que muestra a Mighty Thor canalizando el poder del trueno.

En esa secuencia, Jane está en un sitio que no ha sido identificado pero donde se pueden apreciar varias estatuas a sus costados. Si bien la escena es muy breve como para ver cada estatua en detalle, todo apunta a que una de esas estatuas sería nada más ni nada menos que una representación de The Watcher, el personaje que narró los episodios de la serie animada What If..? y en ese contexto fue interpretado por Jeffrey Wright.

Pero eso no es todo ya que, con menos material establecido en el MCU para comparar, también hay quienes sospechan que la escena incluye a Lady Death (el personajes que Thanos trató de conquistar en los cómics), The Living Tribunal e incluso, aunque se ven menos claros personajes como Eon, Eternity o Infinity.

¿Será que aquellas entidades aparecerán o influirán de otra forma en la trama de la cuarta película de Thor? ¿Dónde está Jane en esa escena? Esas son solo algunas preguntas que persisten a esas alturas y probablemente recién se comenzarán a responder a medida que nos acerquemos más al estreno de Thor: Love and Thunder programado para este 7 de julio.