Elizabeth Olsen cree que Wanda Maximoff podría aparecer en Agatha: Coven of Chaos

Pese a que Wanda Maximoff aparentemente murió en la conclusión de esa película, desde el estreno de Doctor Strange in the Multiverse of Madness se ha especulado sobre el futuro de la Bruja Escarlata en el MCU.

Así, aunque aún no hay anuncios formales por parte de Marvel Studios, Elizabeth Olsen puso sobre la mesa algo que varios fanáticos creían y recientemente indicó que Wanda Maximoff podría aparecer en Agatha: Coven of Chaos.

Durante una presentación para la prensa en el evento South by Southwest, Olsen fue consultada por Deadline sobre si Wanda volverá en la serie sobre Agatha Harkness.

“Nunca sé cómo responder a estas preguntas”, dijo Olsen. “Creo que volveré”.

Por ahora no hay nada oficial sobre una participación de Olsen como la Bruja Escarlata en Agatha: Coven of Chaos, pero cabe recordar que esa serie será un spin-off de WandaVision protagonizado por Kathryn Hahn y que también contará con Joe Locke y Aubrey Plaza en nuevos roles, además el retorno de figuras de WandaVision como Debra Jo Rupp y Emma Caulfield Ford a su elenco.