Elon Musk dice que junto a su familia no se vacunarán contra el coronavirus

El director ejecutivo de Tesla, el multimillonario Elon Musk, aseguró que junto a su familia no planean recibir una vacuna contra el COVID-19.

En conversación con Kara Swisher, en un episodio del podcast “Sway” de The New York Times, Musk aseguró que su convicción es que ni él ni sus hijos corren el riesgo de contraer el coronavirus y, por lo tanto, no tienen planes de acceder a las vacunas cuando estén disponibles. “No, no tengo riesgo de contraer COVID. Ni mis hijos”, aseguró.

La afirmación de que su familia no es susceptible no tiene relación con evidencias que lo avalen, ya que todo se da en un escenario en el que Musk ha minimizado la gravedad del COVID-19 y ha cuestionando las medidas de cuarentena que provocaron el cierre de ss fábricas Tesla. “En el gran esquema de las cosas, tenemos algo con una tasa de mortalidad muy baja y un alto contagio”, repitió en el podcast.

En el pasado, Musk también ha dicho que probablemente se contagió de coronavirus en enero de este año y llegó a afirmar que los niños son “esencialmente inmunes”, pese a que esa afirmación ha sido desacreditada completamente.

Pero en un escenario en el que el COVID-19 ha generado una crisis de alcance mundial, y ya ha provocado la muerte de casi un millón de personas, es necesario recalcar que el fin de una vacuna es generar inmunidad adquirida contra una enfermedad, estimulando la producción de anticuerpos. La efectividad de las vacunas está científicamente comprobada y su implementación desde el siglo 19 ha permitido erradicar enfermedades como la viruela.

En lo que concierne al COVID-19, si logran desarrollarse vacunas realmente efectivas, será necesario que la población se vacune, ya que solo así se podrá dar pie a un grado de inmunidad en la comunidad general que permita retomar las actividades masivas que en el aquí y en el ahora son solo un mero recuerdo.