En junio se estrenará un corto ambientado en el mundo de Spider-Man: Into the Spider-Verse

Al parecer Spider-Man: Across the Spider-Verse no será el único contenido nuevo de la franquicia de Into the Spider-Verse que se presentará durante este año y es que Sony Pictures Animation y Sony Pictures Imagework planean lanzar un nuevo corto enmarcado en esa saga.

De acuerdo a Variety, Sony aprovechará el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy para presentar un nuevo cortometraje llamado “The Spider Within”, una producción que fue realizada por Jarelle Dampier, Khaila Amazan, Clara Chan y Joe Darko y surgió desde un programa interno de oportunidad de Sony.

“The Spider Within” aparentemente estaría ambientada antes de Across The Spider-Verse y seguiría a Miles Morales mientras intenta equilibrar sus responsabilidades amigo, estudiante y adolescente con su trabajo como Spider-Man.

“Después de un día particularmente desafiante viviendo con estas presiones, Miles experimenta un ataque de pánico que lo obliga a enfrentar las manifestaciones de su ansiedad y aprender que buscar ayuda puede ser un acto tan valiente como proteger su ciudad del mal”, dice la descripción.

Si bien “The Spider Within” se presentará en el Festival de Annecy en junio, por ahora se desconoce cuándo se mostrará en otras instancias.