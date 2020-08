En octubre se realizará el próximo Steam Games Festival

The Game Festival se ha convertido en todo un éxito en Steam, un evento digital en el que los jugadores pueden probar demos de diferentes títulos aún en desarrollo. Ahora es que se conoció que la próxima edición de este se realizará en octubre.

La información fue dada a conocer por Geoff Keighley, quien mencionó que la próxima edición se realizará entre el 7 y 13 de octubre, aunque por el momento se desconocen que juegos estarán disponibles para probar.

Cabe mencionar que la primera edición de The Game Festival se realizó en diciembre de 2019, y estuvo asociado a The Game Awars, permitiendo probar durante 48 horas juegos que aún no salían al merado.

Tras el primer evento, es que se han realizado otras dos ediciones en la plataforma, todas de gran éxito y que sin duda son una gran oportunidad para probar juegos que aún no salen al mercado.